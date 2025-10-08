米オープンＡＩの動画生成アプリ「ソラ」で日本のアニメなどのキャラクターに似た動画が相次いで生成、投稿されている問題で、平デジタル相は７日、オープンＡＩ幹部と面会した。著作権侵害の恐れがあるとして政府の懸念を伝え、日本の知的財産を損なわないよう対策を求めた。オープンＡＩ側は重大な問題との認識を示し、問題が起きた経緯や今後講じる対策について説明したとみられる。この問題を巡っては、オープンＡＩのサ