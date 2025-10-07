元ロッテ投手の伊藤義弘さんがバイク事故のため６日に死去した。４３歳だった。７日にロッテが発表した。球団ホームページなどで「伊藤氏は入団１年目から５０試合以上に登板し、２０１０年の日本シリーズでは胴上げ投手となりました。ここに故人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます」と記し、追悼した。福岡県の城南警察署によると、バイクに乗車していた伊藤さんは同日午後２時１７分、福岡市城南区の交差点でタ