4日、5人の立候補者の中から見事自民党総裁に選出された高市早苗前経済安全保障相。女性初の総裁誕生、さらには日本初の女性首相に選ばれる公算が大きいとして、日本中の注目を集めている。【写真】“圧”がすごい！「眉毛が不自然」「メイク下手」指摘されていた2024年の高市氏そんな中、最近では政治以外の面でも話題に。それが“メイクの変化”だ。以前は「メイクが下手」という厳しい指摘を受けることも多かった高市氏。し