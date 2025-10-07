《高市早苗自民党新総裁が誕生しました。ご支援くださった党員の皆様をはじめ、全ての皆様に心より感謝申し上げます。新総裁決定の瞬間も、表情を変えず、ギュッと手に力を込めていらっしゃった高市新総裁は素敵でした。選挙が終わればノーサイド。党一丸となって、高市早苗新総裁の元力を合わせてまいります》10月5日付のインスタで高市早苗新総裁（64）の画像をアップし、こんなメッセージを綴っていたのは生稲晃子参議院議員