長年日本未公開だった1981年製作のサスペンス・スリラー『ロードゲーム』が10月31日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。『パトリック』『サイコ２』のリチャード・フランクリン監督による本作は、オーストラリアの荒野を舞台に、殺人犯を目撃した孤独なトラックドライバーを描く。好きなオーストラリア映画ナンバーワンに本作を選んだクエンティン・タランティーノは、「この映画をたとえ明日リメイクしても、