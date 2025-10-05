¡Èº£Æü¤ÎÆÚ¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó¡É¡¡ÆüËÜ·à¾ì½é¸ø³«¤Î80Ç¯Âå¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥í¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õÍ½¹ðÊÔ¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
Ä¹Ç¯ÆüËÜÌ¤¸ø³«¤À¤Ã¤¿1981Ç¯À½ºî¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¥í¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤¬10·î31Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥µ¥¤¥³£²¡Ù¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹ÓÌî¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»¦¿ÍÈÈ¤òÌÜ·â¤·¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÉÁ¤¯¡£¹¥¤¤Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢±Ç²è¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ËËÜºî¤òÁª¤ó¤À¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¿¤È¤¨ÌÀÆü¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤â¡¢Âæ»ì¤ò°ìÀÚÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¶²ÉÝ¤Ç¿Ì¤¨¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Í½¹ðÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡£ÎäÅàÆÚ¤ò±¿¤ÖÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¯¥¤¥Ã¥É¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥·¡¼¡¦¥¡¼¥Á¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¤Ë¾è¤Ã¤¿²ø¤·¤¤ÃË¤òÈ¯¸«¤·¡¢Èà¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤»Ï¤á¤ë¡£Æ»Ãæ¡¢¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥«¡¼¤Î¥Ñ¥á¥é¡Ê¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡Ë¤é¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¬¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¼ÖÆâ¤ÇËÄ¤é¤ó¤ÀÈà¤ÎÌÑ¼¹¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡Ø¥í¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ù
10/31(¶â)¤è¤ê¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼