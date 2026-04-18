マンチェスター・ユナイテッドで長年活躍した元アルゼンチン代表DFマルコス・ロホが、母国での試合中に失態を起こした。現在ラシン・クラブに所属する36歳のベテランは、リーベル・プレート戦で相手選手の顔面に平手打ちを見舞い、ビデオ判定の末に一発退場。さらに、判定を下した主審に対しても激しい言葉で罵倒を繰り返した。この暴挙に対し、リーグ側は4試合の出場停止という重い処分を決定。6月に契約満了を迎える同選手にとっ