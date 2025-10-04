大阪・関西万博、そして訪日客（インバウンド）で人気の大阪ミナミにある商業施設「なんばパークス」に、新たな「スターバックス」が2025年9月25日、2店舗同時オープンした。その新店舗を今回取材した。1店舗目の「なんばパークス6階店」は、『子どもも家族も楽しい』スターバックスの店舗で。全国5店舗目、大阪府内では「イオンモール大日 3階 SHIBANIWA店」に続く2店舗目となる。この店舗の特徴は、ファミリーフレンドリーな広々