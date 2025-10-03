アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）が、10月31日より新章「ライジングアゲイン」編が放送される。追加キャストが発表され、シアノ役は大和田伸也、タロ役は小林星蘭、カキツバタ役は吉野裕行が務める。【画像】可愛すぎる！タロ＆カキツバタ登場公開された『ポケモン』新章の場面カット新章「ライジングアゲイン」編は、ゲーム『ポケットモンスター スカーレット・バイオ