神奈川県横須賀市では、あさって、19万人を集めて花火大会が行われる予定でしたが、突然、中止となりました。理由はアメリカの連邦政府の予算が失効し、一部の業務が停止したことにありました。今週日曜に予定されていた横須賀市の花火大会。しかし、急遽中止が発表されました。「残念です」「結構ショックですよ、毎年行ってますよね。大体ベース（基地）の中に入れるんですよ」この花火大会では、見込まれる19万人の来場者のうち