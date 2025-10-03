「旅の宿 ミルクの香り」クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は、自宅に居ながら湯めぐり気分を楽しめる「旅の宿」から、三幸製菓が展開する米菓「雪の宿」とコラボレーションした「旅の宿 ミルクの香り」を10月10日に数量限定で発売する。「旅の宿」は、1986年の発売以来、温泉の温浴効果や香りを研究するとともに、温泉の世界観、日本の情緒を追求してきた。日本各地の温泉地を描いた版画のパッケージや温泉地をイメージした