就職氷河期はホントに厳しかった？ 「理系院卒でもトラック運転手に。公務員内定者には彼女ができていた」キャリコネニュース

就職氷河期世代を救う策はなぜ的はずれなのか「勘違いしていること」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 就職氷河期世代が就職難で経験した「損」を精緻に検証した海老原嗣生氏
  • 600億円が使われた氷河期世代を支援する政策は「的外れだ」と指摘した
  • マスコミなどに出る「有識者」が雇用のことを本当に知らないとも語った
記事を読む

おすすめ記事

  • 「マンボウみたいよ」「カメレオンみたい」保育士2人が2歳女児の“容姿をいじる”　母親ショック「涙が止まらなかった」
    「マンボウみたいよ」「カメレオンみたい」保育士2人が2歳女児の“容姿をいじる”　母親ショック「涙が止まらなかった」 2025年10月1日 18時11分
  • (C)MBS
    「鬼畜の所業」「人生を破壊」 当時12歳の娘に性的暴行した父親　1審の裁判員裁判は懲役20年言い渡すも... 　2審は「いささか過剰な評価」1審判決を破棄し懲役15年　先月に判決確定 「5年減」のカギとなった約10年前の判例 2025年7月13日 14時0分
  • （写真：pium公式サイトより）
    「苦情はカスハラ扱い」と批判殺到…人気ブランドの“上から目線”注意が大炎上→謝罪も鎮火せず 2025年10月1日 18時25分
  • 「家族じまい」が急増中！　子供に捨てられるのはどんな親か？　「私は毒親じゃない」という人も気をつけたい【10か条】
    「家族じまい」が急増中！　子供に捨てられるのはどんな親か？　「私は毒親じゃない」という人も気をつけたい【10か条】 2025年9月15日 7時0分
  • スポニチ
    Perfumeのあ〜ちゃん　バーンズ勇気と破局　21年秋に交際報道　今夏に別れ 2025年10月2日 4時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 保育士が2歳の容姿いじりか 母涙
    2. 2. 娘に性暴行「人生破壊」父を非難
    3. 3. pium「上から目線注意」が大炎上
    4. 4. 子どもに「捨てられる親」特徴
    5. 5. Perfumeあ〜ちゃん 俳優と破局か
    6. 6. 「能年玲奈を返せ」怒りの声続出
    7. 7. 堂本光一の「応援はおしまい」
    8. 8. 沙也加さんSNS 7カ月ぶりの投稿
    9. 9. モラハラ夫やん 矢沢心に同情も
    10. 10. ロキソニン「重大な副作用」解説
    1. 11. 虐待を受けた娘が性的逸脱行動
    2. 12. 今田美桜への「恨み節」に批判
    3. 13. 中川翔子 産後の体重に複雑胸中
    4. 14. 「創価学会の葬式は特殊」本当か
    5. 15. 皇族に倍額支払い 国民から反発
    6. 16. 坂口の文春砲に波瑠が驚いたか
    7. 17. 腸からチューブ飛び出し男性死亡
    8. 18. 次期首相「ほぼ決定」見解の理由
    9. 19. 町田女性殺害 通報が精いっぱい
    10. 20. 在日外国人の「闇土葬」怒り告発
    1. 1. 保育士が2歳の容姿いじりか 母涙
    2. 2. 娘に性暴行「人生破壊」父を非難
    3. 3. 子どもに「捨てられる親」特徴
    4. 4. 虐待を受けた娘が性的逸脱行動
    5. 5. 腸からチューブ飛び出し男性死亡
    6. 6. 町田女性殺害 通報が精いっぱい
    7. 7. 在日外国人の「闇土葬」怒り告発
    8. 8. 「カエルバーキン」販売で男逮捕
    9. 9. 交際相手の娘にわいせつか 逮捕
    10. 10. 皇族に倍額支払い 国民から反発
    1. 11. 杉並区で木造住宅倒壊 直前異変
    2. 12. 「826人離党報道」田崎氏が指摘
    3. 13. 元草津町議が有罪 裏で謎の死も?
    4. 14. 世界遺産の村営駐車場料金が倍増
    5. 15. 長井秀和が明かす公明党の本音
    6. 16. 連敗危機 高市氏の「苦戦」分析
    7. 17. 中国人観光客 日本訪れる理由は
    8. 18. 「死体遺棄でしょ」闇土葬に疑問
    9. 19. 「創価学会の葬式は特殊」本当か
    10. 20. 「ブレインフォグ」解消の糸口掴む コロナ後遺症患者の脳を分析「アンパ受容体」の密度が健常者より高いと判明 横浜市立大学病院の研究結果「治療法開発につながる成果」
    1. 1. ねづっち 前橋市長とかけまして
    2. 2. 党員・党友の支持 高市氏が1位に
    3. 3. 秋篠宮家支える皇嗣職に 暗雲が
    4. 4. 御料車 見慣れぬプレートに反響
    5. 5. 何がイジワルだ 田久保氏へ辛辣
    6. 6. 林氏が2強を猛追 カギは議員票に
    7. 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 8. 床モッコリ 家賃2万9000円も絶句
    9. 9. 前橋市長 SNSで写真拡散の危うさ
    10. 10. 「おでんツンツン」豊嶋氏が怒り
    1. 11. 惣菜否定した夫 とどめ刺される
    2. 12. 石破首相の続投理由を一刀両断
    3. 13. 小泉氏が国外逃亡? ネット話題
    4. 14. ガーシー氏に逮捕状 逃げ切れる?
    5. 15. 悠仁さまの皇室ジョークに大反響
    6. 16. ガソリン減税、財源例示　自民、法人税優遇見直し
    7. 17. 異常な妻を止めぬ夫は「猛毒親」
    8. 18. ADHDになりたい大人 急増の背景
    9. 19. 小泉陣営 犯人探しで疑心暗鬼に
    10. 20. 強制不妊、国会による検証は「初めて」
    1. 1. 日本人に「言ったらだめ」反響
    2. 2. ロシアで密造酒飲んだ38人死亡
    3. 3. 日本旅行での注意喚起 台湾
    4. 4. 中国の焼肉店で「二重価格」物議
    5. 5. 「不謹慎すぎる展示」が即撤回に
    6. 6. 韓歌手の曲と酷似 音源取り下げ
    7. 7. 露の侵攻 9月にほぼ半減した
    8. 8. 韓の不動産 バブル崩壊の可能性
    9. 9. NYの高層住宅で爆発 一角が崩壊
    10. 10. すっぴんなのに…美しすぎと話題
    1. 11. 韓国への旅行で乗車拒否される訳
    2. 12. 25年消滅? 韓のやばい巨大スラム
    3. 13. 火災 Gドライブデータ丸ごと消失
    4. 14. 中国SNSで話題の「おばさん」
    5. 15. 米議員 政府職員の永久解雇警告
    6. 16. 「チアガール3大女神」と結婚へ
    7. 17. けがで競技転向 18歳が2年で快挙
    8. 18. 霊長類学者のジェーンさん死去
    9. 19. 前途多難な中国・レアアース磁石
    10. 20. アメリカ政府機関の一部閉鎖続く
    1. 1. 次期首相「ほぼ決定」見解の理由
    2. 2. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
    3. 3. 注意 年金機構からまさかの通知
    4. 4. ドラッグストア業界No.1を逆転か
    5. 5. 石破氏 米大統領への致命的失言
    6. 6. JALガンダムJET中止 嘆く声も
    7. 7. 貯金3000万円消えた 支出の詳細
    8. 8. G混入事案の「天一」店舗が閉店
    9. 9. TikTok 大人世代の利用が急拡大
    10. 10. ベトナムで分離手術 兄は消えた
    1. 11. ソニー「最強伝説」復活か
    2. 12. トランプ氏 なぜ支持を集める?
    3. 13. 古米より新米が安い? 逆転の理由
    4. 14. たまごっち ヒット支える顧客層
    5. 15. マック 付録買い占めに対策か
    6. 16. 市役所職員と高校教師 給料の差
    7. 17. 「年収の壁」話題でバレる理由
    8. 18. 床モッコリ 家賃2万9000円も絶句
    9. 19. 「がん」知っておきたい医療費
    10. 20. アサヒHD 12品の発売延期を発表
    1. 1. Amazonプライム感謝祭の攻略法
    2. 2. 最強チップ採用 驚愕の性能
    3. 3. フルメタルG-SHOCK 新製品の実機
    4. 4. 長時間労働と新たなストレス
    5. 5. 「Amazon Music Unlimited」が最初の3カ月無料に。プライム会員なら4カ月無料【10/10まで】
    6. 6. 絶対見直すべきLINE危険設定20選
    7. 7. Google 2026年に「PCのOS」発表
    8. 8. Audibleが2か月間無料 10/14まで
    9. 9. 長財布悩みに悩む女性に朗報
    10. 10. OpenAIの最新動画生成AIモデル
    1. 11. 評判が良いAIモデルを発表
    2. 12. DJIの最新小型カメラが登場
    3. 13. 違法問題が日本人配達員に影響を
    4. 14. eSIM 大手との提携でメリットも
    5. 15. コジマがイオン仙台にオープン
    6. 16. メガネ型ARデバイス 登場に期待
    7. 17. ゲオ「最大の強みは人」
    8. 18. 中国映画 新たな旗手が登場
    9. 19. UGREEN大容量バッテリー 39%OFF
    10. 20. 「水出しコーヒー」5分でOK 驚き
    1. 1. 明石家さんま生登場で球場騒然
    2. 2. 大谷のHRめぐり米報道ブチギレ
    3. 3. グラドル 球場での「泥酔」写真
    4. 4. イチロー氏に大谷が…絶賛相次ぐ
    5. 5. 元スーパー中学生が4年で戦力外
    6. 6. 大相撲 問題児がまたトラブルか
    7. 7. 真美子さん 徹底して公開せぬ姿
    8. 8. 山本無双 本拠地「ヨシコール」
    9. 9. LAに悲鳴 山本由伸を襲った悲劇
    10. 10. 真美子さん 意外な運転さばき?
    1. 11. 山本が打者13人連続アウト 驚き
    2. 12. バウアー大炎上 CS登板に暗雲
    3. 13. 山本の無死満塁→0封に絶賛の嵐
    4. 14. 大谷に新たな日本人同僚の可能性
    5. 15. 巨人 高橋礼と乙坂智を戦力外に
    6. 16. 巨人戦後の東京D 超大物に騒然
    7. 17. 美馬学、引退試合で右肘腱断裂
    8. 18. 「大谷超え」のソトを米識者糾弾
    9. 19. 全身タトゥー 彫師の心情に反響
    10. 20. ロッテ・美馬　引退試合で右肘腱断裂の大けが　手術で完治目指す方針「３球目で肘の感覚がなくなりました」最後は１２３キロ
    1. 1. Perfumeあ〜ちゃん 俳優と破局か
    2. 2. 堂本光一の「応援はおしまい」
    3. 3. 「能年玲奈を返せ」怒りの声続出
    4. 4. 沙也加さんSNS 7カ月ぶりの投稿
    5. 5. モラハラ夫やん 矢沢心に同情も
    6. 6. 中川翔子 産後の体重に複雑胸中
    7. 7. 今田美桜への「恨み節」に批判
    8. 8. 坂口の文春砲に波瑠が驚いたか
    9. 9. 「YOUは」スタッフの態度が物議
    10. 10. ロンブー解散の舞台裏を告白
    1. 11. 歌が嫌いな明菜 歌い続ける理由
    2. 12. 大野智 親友に語った「肉声」
    3. 13. 斎藤知事に「包囲網」が着実と
    4. 14. koki,が下着姿披露 冷ややかな声
    5. 15. 優樹菜長女と辻長女 致命的な差
    6. 16. 深夜1時まで…小芝風花活躍の陰
    7. 17. 中居問題の当事者が返り咲きか
    8. 18. 谷原、ラブホ市長「擁護」で波紋
    9. 19. 松本人志が謎の予告→続報に反響
    10. 20. 「ビストロSMAP」の料理は誰が
    1. 1. pium「上から目線注意」が大炎上
    2. 2. 「夫婦の営み」生々しい場所
    3. 3. 才女がジム通い始めたら 転機に
    4. 4. ポテチが値上げ どう乗り越える
    5. 5. 「スヌーピー」コラボの秋冬商品
    6. 6. 警告 電気代高くなる家の問題点
    7. 7. お産入院中に夫は飲み会 怒り
    8. 8. 犬に無理やり…彼の行動ドン引き
    9. 9. 12星座別 10月の運気予報
    10. 10. ファミマでスヌーピー好き必見
    1. 11. 映画「PERFECT BLUE」がリバイバル上映、一週間限定
    2. 12. 「ちいかわパーク」が大人気
    3. 13. 27年ぶりに性交渉 満足できない
    4. 14. 毛布かぶる母のSOS 鼻をつく異臭
    5. 15. 「土師」はなんて読む？文字から読み方の想像がつかない！？
    6. 16. 急におじさん化 女性の3大特徴
    7. 17. 隙間が怖い 漫画「隙間」の恐怖
    8. 18. 米津 チェンソーマンの絵に反響
    9. 19. 完売必至 GU×rokhのコラボ商品
    10. 20. 「原因は夫」不妊判明も漫画三昧