丸目ライトがレトロ×ホワイトカラーがサイコーな「cocoシリーズ」とは神奈川県伊勢原市に本社をかまえるバブルは2025年10月1日、3人乗り電動モビリティ「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」の新たなラインナップとして「cocoシリーズ」を追加しました。ビベルトライク cocoシリーズの第一弾として「ホワイト」カラーの予約を受付が同日から開始しています。レトロな雰囲気ただよう「ビベルトライク cocoシリーズ」【画像】超カ