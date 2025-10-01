Image: Balmuda 洗練されたデザイン家電が人気のBalmuda（バルミューダ）が、新たなLEDランタン「Sailing Lantern」を発表。まるでアート作品のような美しいデザインですが、なんとコラボレーションしているのはApple（アップル）の元最高デザイン責任者、伝説的デザイナーのジョナサン・アイヴ氏です。Sailing Lanternのデザインのヒントになったのは船の旅。航海用照明の灯りを再現しつつ