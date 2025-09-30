ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 長崎の工場で製造中の食品に金属製ボルトなど混入か 従業員の61歳男… 異物混入 国内の事件・事故 偽計業務妨害 警察 時事ニュース NIB長崎国際テレビニュース 長崎の工場で製造中の食品に金属製ボルトなど混入か 従業員の61歳男を逮捕 2025年9月30日 14時42分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 長崎県大村市のパート従業員の61歳男が逮捕された 食品工場で製造中の食品に金属製のボルトやナットを混入したという 出荷前の金属検査で異物の混入が判明したため、商品は流通していないそう 記事を読む おすすめ記事 【母・森昌子の“育児方法”に疑問視】マイファスHiroが「家庭料理に飢えていた」発言…語られてきた「兄弟でも敬語」「1歳児を正座」のスパルタ教育 2025年9月30日 6時0分 「貯金はないしどうすれば…」林家ペー語った自宅火災後の苦境…パー子とは「別々に生活でパーマもかけられない」 2025年9月30日 11時0分 同僚に排泄物を食べさせたうえ陰部を感電させて...大阪で起きた「鬼畜リンチ事件」のエグすぎる全貌 2025年9月29日 8時0分 《人気番組「激レアさん」打ち切りの真相》後釜MCは堂本光一＆加藤シゲアキ…大抜擢の裏で“旧ジャニーズ関与”の巨額プロジェクトが動いていた 2025年9月30日 7時0分 なぜ？「産休中の過ごし方」に罪悪感…私が絶句した“職場のLINE”【ママリ】 2025年9月28日 11時0分