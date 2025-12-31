2025Ç¯¤Ï¡¢Âç¼êµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¹¤­²È¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ãÆ°¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£»Ï¤Þ¤ê¤Ï1·î²¼½Ü¡¢Ä»¼èÆîµÈÊýÅ¹¤Ç¤Î¤³¤È¡£Æ±Å¹ÊÞ¤ÎGoogle¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ë¡ÒÌ£Á¹½Á¤ÎÃæ¤Ë¤Í¤º¤ß¤Î»à³¼¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ó¤È¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¤¬²èÁüÉÕ¤­¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ÛÊªº®Æþ¡×¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤¹¤­²È¤ÎÌ£Á¹½Á¤Û¤«¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥·¥ç¥Ã¥­¥ó¥°¤Ê²èÁü¤Î¤¿¤á¡¢À¸À®AI¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥¯²èÁü¤òµ¿¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö³º¥¯¥Á¥³¥ß¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤­²È¡×Â¦¤¬¥È¥é¥Ö¥ë