ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 吉野家の湯呑みに異物混入も店員強奪か、会社「十分な説明を行わなか… 吉野家 異物混入 時事ニュース J-CASTニュース 吉野家の湯呑みに異物混入も店員強奪か、会社「十分な説明を行わなかった」 2025年12月1日 19時42分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 吉野家の湯呑みに「茶碗蒸し」のような異物が混入していたと客がXで訴えた また、この湯呑みを従業員から強引に奪われ、異物の特定ができなかったそう 同社の広報は「従業員が十分な説明を行わなかった」とし、謝罪した 記事を読む おすすめ記事 「何が問題になっているか…本人にも告げないのはバランスを失する」…国分太一への日本テレビ「対応」…「サン！シャイン」若狭勝弁護士が解説 2025年11月27日 12時10分 「この対応が一発あるかないかだけで適切なルートでの問題解決になった」…日本テレビ「聞き取り調査」への国分太一「対応」…「サン！シャイン」杉村太蔵が提言 2025年11月27日 11時0分 「なかなか…交わることは難しいのかなという印象があります」…国分太一と日本テレビ…「モーニングショー」羽鳥慎一アナが見解 2025年11月27日 9時4分 「えーん、初耳」菜那セシル、虚偽情報を否定。「とてつもない名誉毀損…」「もっとブチギレていいのに」 2025年11月27日 13時10分 爆笑問題 「明石家サンタ」中止に言及 「やっぱりこう不幸も重なって…」「八木さんどうするんだろね」 2025年11月26日 21時0分