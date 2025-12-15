人気商品「ご飯がススムキムチ」の容器内に小さなゴキブリとみられる虫がいたとして、動画や写真がX上で投稿され、波紋が広がっている。これに対し、販売元のピックルスコーポレーション（埼玉県所沢市）は、「虫は容器の外側にいた」と公式Xで説明し、さらに事実関係の調査を続けている。スーパーからは、「元々虫は外にいた」と断言されて困惑「あ〜、もう生きてる〜」。若い女性が、小さな虫がいる場所を指で叩くと、虫は少し動