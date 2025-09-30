ベセスダのゲーム「スカイリム」をプレイしていることで話題になったおばあちゃんYouTuberのシャーリー・カリー氏が、ついにスカイリム関連の動画制作を停止することを明かしました。After 15 years with Bethesda's most important RPG, Skyrim Grandma retires for real: "I'm not having any fun with it anymore," and comments from "all the little kids" in her 1.3 million YouTube subs aren't helping | GamesRadar+http