2025年10月29日に1周年を迎える「ちいかわベーカリー」をお祝いして、「ちいかわベーカリー」1st Anniversary Celebrationが開催される。☆見た目も可愛い新作パンやグッズをチェック！（写真21点）＞＞＞原宿・表参道に構える、イラストレーター・ナガノによる作品『ちいかわ』をテーマにした「ちいかわベーカリー」が、2025年10月29日に1周年！アニバーサリー企画が実施され、ちいかわのポシェットや報酬袋など、ちいかわたち