【ちいかわベーカリー】祝1周年☆楽しいかわいいお祝い企画開催♪
2025年10月29日に1周年を迎える「ちいかわベーカリー」をお祝いして、「ちいかわベーカリー」1st Anniversary Celebrationが開催される。
☆見た目も可愛い新作パンやグッズをチェック！（写真21点）＞＞＞
原宿・表参道に構える、イラストレーター・ナガノによる作品『ちいかわ』をテーマにした「ちいかわベーカリー」が、2025年10月29日に1周年！
アニバーサリー企画が実施され、ちいかわのポシェットや報酬袋など、ちいかわたちの身近なアイテムがパンで登場し、イベントも盛りだくさんで盛り上がります！
「ちいかわベーカリー」1st Anniversary Celebrationでは、1周年を華々しくお祝いし、お客様にも喜んでいただけるよう、楽しい企画をご用意。
ちいかわのポシェットや報酬袋をイメージしたパン、ちいかわやハチワレのさすまたやうさぎの討伐棒をイメージした甘いスティックパイやチーズパンが登場するほか、「ちいかわベーカリー」で人気のちいかわ食パンに、チョコが練りこまれた、ほんのり甘いハチワレ食パンやチーズが練りこまれた、ほんのり塩味があるうさぎ食パンも仲間入り。
その他、バターシュガー、パンケーキ風メイプルシナモン、うまカレー（鬼）味のちいかわラスクや、くりまんじゅうのおつまみカリカリラスクなど、ちいかわたちの魅力が詰まった様々なパンがご用意される。
また、キャンディ入り巾着、新作のちいかわベーカリー トレーなど手土産やギフトにもぴったりなアイテムが登場♪
パンだけでなくグッズも楽しめちゃいます。
さらに、1周年を記念して ”1周年オリジナルマット缶バッジ” がもらえる購入特典、東急プラザ表参道『オモカド』、『ハラカド』の対象店舗との連動企画、おもはらの森に、ちいかわベーカリー1周年を記念したムック本『ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号』（KADOKAWA、10／28発売予定）の付録のワゴンをイメージしたドリンクスタンドが期間限定で登場。
さまざまな趣向を凝らしたキャンペーンを多数実施されるのでファン必見！
フォトジェニックで美味しい『ちいかわ』たちのパンやグッズを楽しんで、アニバーサリーを盛り上げちゃいましょう！
（C）nagano
