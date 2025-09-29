「このチームで勝ちたい。その気持ちに尽きます」下部組織出身の苦労人が、崖っぷちのチームを救うか。現在16戦未勝利（４分12敗）かつ６連敗中で、32節終了時点でJ２降格圏（18位〜20位）の19位と泥沼にハマっている湘南ベルマーレ。J１残留が危ぶまれるなか、残り６試合と差し迫った状況ではあるが、チームに変化が起きている。それは守備の改善だ。夏以降、湘南は複数の試合で大量失点を喫してきた。７月５日のJ１第23節