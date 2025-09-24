左から石川界人、阿座上洋平、坂田将吾、高橋李依、三宅健太 荒木飛呂彦氏による人気コミック『ジョジョの奇妙な冒険』のアニメ化シリーズ最新作『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』（2026年、Netflix で世界配信）のメイン声優が23日、都内で行われたイベントで発表され、ジョニィ・ジョースターに坂田将吾、ジャイロ・ツェペリに阿座上洋平、ディエゴ・ブランドーに石川界人、ルーシー・スティー