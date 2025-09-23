耕作が禁じられている国有地で不法に畑を作る、通称“ヤミ畑”。国土交通省によると、国が管理する一級河川での「不法耕作」は、全国で796件確認されているといいます。愛知県名古屋市の河川敷でも、何十年にもわたって不法耕作が放置されており、住民が不安を訴えていました。周辺住民：（川で）何かあった時…洪水とかあるので。基本的には（国からの）許しがないんだったらやめてほしいなっていうのが本音ですね。周辺住民：違