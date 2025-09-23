セブン-イレブン・ジャパンは、約30商品の秋のグルメが楽しめる「秋をほおばれ!」を全国の店舗で開始する。第一弾は9月23日から、第二弾は9月30日から順次発売する。秋の食材のサツマイモ、栗、キノコ、カボチャなどを豊富に使用した商品を計30品ラインアップした。2024年も同様のフェアが好評だったため、今年は7アイテム増やし、使用食材は7種類から10種類に増やして強化した。セブン‐イレブン「秋をほおばれ！」 飯野氏（左）