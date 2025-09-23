韓国の前大統領夫人に高額なネックレスを送るなどした疑いで、旧統一教会の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁が逮捕されました。韓総裁は教団の元幹部を通じて尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の妻・金建希（キム・ゴンヒ）被告に高額なネックレスなどを贈り、見返りに教団に対する便宜を受けようとした請託禁止法違反などの疑いが持たれています。22日、ソウル中央地裁で韓総裁も出席して逮捕状を出すかどうかを判断する審査が行わ