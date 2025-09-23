三井住友海上火災保険は、スマートウォッチを用いて製造業や建設業などの現場作業員に対する安全管理を行うサービスを１０月１７日から提供する。心拍や歩数などを分析し、転倒事故や熱中症のリスク検知をデジタル化することで人手不足に対応する。２０２８年９月までに大企業など１０００社との契約を目指す。生体データを活用したサービスを手がける新興企業「ｅｎｓｔｅｍ」（東京）と連携する。作業員が装着したスマートウ