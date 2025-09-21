Sudio(スーディオ)は、同社の公式オンラインストアsudio.comにて、密閉型のワイヤレスヘッドホン「Sudio K2 Pro」(スーディオケーツープロ)の新色、ショコラブラウンの販売を2025年9月19日(金)より販売中。 Sudio「Sudio K2 Pro」 【製品情報】発売日：2025年9月19日販売価格：14,900円(税込)Sudio公式サイトで購入可能 Sudio(スーディオ)は、同社の公式オンラインストアsudio.comにて、密閉型のワイヤレスヘッド