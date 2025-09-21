レース後に複雑な胸中を打ち明けたコスター(C)Getty Images拮抗した展開となったレースでの“接触”が波紋を広げている。物議を醸しているのは、9月20日に行われた陸上の世界選手権8日目、日本の田中希実も出場した女子5000m決勝での一幕だ。【写真】国立競技場のトラックを背に微笑む今田美桜をチェック金メダルがベアトリス・チェベト（14分54秒36）、銀メダルがフェイス・キピエゴン（14分55秒07）とケニア勢がワンツーフ