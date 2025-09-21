1位は長澤まさみ（38）、2位に綾瀬はるか（40）、新垣結衣（37）、松嶋菜々子（51）が同列──。これは、9月11日発売の「フライデー」が公開した「女性タレント＆女優CM年間契約料リスト」で、大手広告代理店が持つ極秘データをもとにキャスティング会社社長やCMプランナーを取材したもの。人気芸能人の「最新CMギャラリスト」を作成している。吉岡里帆“女優王国”への移籍から1年あまり…出演ラッシュで「有村架純超え」なる