告示を9月22日に控えた自民党総裁選（10月4日投開票）の構図がほぼ固まった。昨年の総裁選で2～6位だった高市早苗前経済安保相、小泉進次郎農相、林芳正官房長官、小林鷹之元経済安保相、茂木敏充前幹事長が出馬する予定だが、上位2人の決選投票に残るのは高市氏と進次郎氏とみられている。どちらの陣営も「うちが本命」とゆずらない戦いは高市氏が19日、進次郎氏が20日に正式な出馬会見をし、政策を発表することで本格化す