「スゴいAE86」の正体は？2025年9月13日、「FUJI 86／BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」が富士スピードウェイ（静岡県小山町）で開催され、多くのファンが来場しました。そんな同イベントに出展したTOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）のブースでは、3台の白黒2トーンの「AE86」型「スプリンタートレノ／カローラレビン」が並んでいました。【画像】超カッコいい！ これが「すごいハチロク」です！（30枚以上）一見すると普通の“