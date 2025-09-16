（新北中央社）世界的な建築家、ザハ・ハディド氏が設計した北部・新北市で建設中の淡江大橋で、架設していた橋桁が1本につながった。16日にはこれを記念した閉合式が行われ、出席した頼清徳（らいせいとく）総統は同橋について、世界レベルの重要な建設工事だとした上で、「台湾の誇りだ」と語った。同橋は北部を流れる淡水河の河口に位置し、淡水地区と対岸の八里地区を結ぶ。全長は920メートル、主塔の高さは211メートル。単主