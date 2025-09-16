食品などを販売する「DEAN & DELUCA(ディーン&デルーカ)」は、9月19日11時からおせちの予約を開始する。価格は税込5万6,160円(お重再利用プランは税込5万2,920円)。全国各地の旬の食材を使った3段重おせち(3〜5人用)。予約は店頭とオンラインで受け付ける。予約期間は12月11日まで。ただし、限定700セットが無くなり次第終了。おせちの受け取りは店舗もしくは配送を選べる。「DEAN & DELUCA OSECHI 2026」お重〈「DEAN