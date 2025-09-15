[9.14 ラ・リーガ第4節](Estadi Johan Cruyff)※28:00開始<出場メンバー>[バルセロナ]先発GK 13 ジョアン・ガルシアDF 5 パウ・クバルシDF 18 ジェラール・マルティンDF 23 ジュール・クンデDF 24 エリック・ガルシアMF 8 ペドリMF 16 フェルミン・ロペスMF 17 マルク・カサドFW 7 フェラン・トーレスFW 14 マーカス・ラッシュフォードFW 28 R. Bardghji控えGK 25 ボイチェフ・シュチェスニーGK 31 ディエゴ・コッヘンDF 4