バルセロナvsバレンシア スタメン発表
[9.14 ラ・リーガ第4節](Estadi Johan Cruyff)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 28 R. Bardghji
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 29 トニ・フェルナンデス
監督
ハンジ・フリック
[バレンシア]
先発
GK 25 フレン・アギレサバラ
DF 3 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 4 ムクタル・ディアカビ
DF 5 セサル・タレガ
DF 14 ホセ・ガヤ
DF 20 ディミトリ・フルキエ
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 16 ディエゴ・ロペス
MF 22 バプティスト・サンタマリア
FW 7 アルノー・ダンジュマ
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
控え
GK 1 ストーレ・ディミトリエフスキ
DF 12 ティエリ・コレイア
DF 21 ヘスス・バスケス
DF 24 エライ・キュマルト
MF 10 アンドレ・アルメイダ
MF 18 ポペル
MF 23 フィリップ・ウグリニッチ
FW 11 ルイス・リオハ
FW 15 ルーカス・ベルトラン
FW 17 ラージー・ラマザニ
FW 19 ダニ・ラバ
FW 27 ダビド・オトルビ
監督
カルロス・コルベラン
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 29 トニ・フェルナンデス
監督
ハンジ・フリック
[バレンシア]
先発
GK 25 フレン・アギレサバラ
DF 3 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 4 ムクタル・ディアカビ
DF 5 セサル・タレガ
DF 14 ホセ・ガヤ
DF 20 ディミトリ・フルキエ
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 16 ディエゴ・ロペス
MF 22 バプティスト・サンタマリア
FW 7 アルノー・ダンジュマ
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
控え
GK 1 ストーレ・ディミトリエフスキ
DF 12 ティエリ・コレイア
DF 21 ヘスス・バスケス
DF 24 エライ・キュマルト
MF 10 アンドレ・アルメイダ
MF 18 ポペル
MF 23 フィリップ・ウグリニッチ
FW 11 ルイス・リオハ
FW 15 ルーカス・ベルトラン
FW 17 ラージー・ラマザニ
FW 19 ダニ・ラバ
FW 27 ダビド・オトルビ
監督
カルロス・コルベラン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります