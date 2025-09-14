「日清製粉ウェルナ」パンケーキ企画“SHO-TOWER”の舞台裏に迫った豪快なアーチと共に積み上がるパンケーキ――。ドジャース・大谷翔平投手の本塁打数に合わせたパンケーキ企画“SHO-TOWER”をSNSに投稿する日本企業が話題になっている。食品メーカー「日清製粉ウェルナ」の応援企画。“ガチンコ”で制作されるパンケーキタワーの裏側に迫った。13日終了時点で48本塁打を記録している大谷。ハイペースで放たれるアーチと共に