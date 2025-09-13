USGS=¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°11»þ37Ê¬¤´¤í¡¢¥í¥·¥¢¶ËÅì¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¤ÎÅìÊý²­¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï39.5¥­¥í¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÄÅÇÈ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¼þÊÕ¤ËÄÅÇÈ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÆüËÜ¤Î±è´ß¤Ç¤Ï¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Èï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£