ËÌ¶å½£»Ô¤Î»Ô±Ä½»Âð¤Ç¡¢¶õ¤­Éô²°¤ÎµëÅò´ï7Âæ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Ï¶á¤¯¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¸áÁ°¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Î»°ÇëÌîÃÄÃÏ¤Ç¡¢¶õ¤­Éô²°¤ÎµëÅò´ï¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½¤Á¶¶È¼Ô¤¬µ¤¤Å¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»Ô¤ÈËÌ¶å½£»Ô½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¶õ¤­Éô²°¤ÎµëÅò´ï7Âæ¤¬¡¢ÇÛ´É¤äÇÛÀþ¤òÀÚÃÇ¤µ¤ì»ý¤Áµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èï³²³Û¤Ï¤ª¤è¤½100Ëü±ßÁêÅö¤È¤ß¤é¤ì