ニューストップ > からだニュース > 毒親の言葉が残す深い傷を解説「何年たっても影響が消えない」 毒親 家族 livedoor ECHOES 毒親の言葉が残す深い傷を解説「何年たっても影響が消えない」 2025年9月11日 10時44分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 精神科医らが動画で、「毒親がよく言う7つの言葉」を紹介した 言われた子どもの自己否定感や深刻なメンタルダメージについて解説 「心に深く傷を残し、何年たっても影響が消えない」などと説明している 記事を読む おすすめ記事 ＜集団いじめの加害者＞かつての被害者に無視されて辛い今。過去を水に流してほしいのに… 2025年9月8日 21時15分 【放置！？子守り押し付け友】「もう帰ろう！」言いたいこと全部言ってやる＜第14話＞#4コマ母道場 2025年9月9日 20時10分 園児がなでなでしてくれた！ ほっこりする先生の頭についていたモノは？ 2025年9月9日 17時30分 病気になっても、母は「同居しない」と頑なに拒否。裏に隠された“悲しい本音”と『娘の決意』 2025年9月5日 17時1分 「介護なんてしたくない」は親不幸？…自分を追い詰めずに介護と向き合うヒント【介護離職防止対策アドバイザーが解説】 2025年9月9日 10時15分