生活に役立つメンタルヘルス「私は生きていていいのかな」…毒親の言葉が残す深い傷を解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル『生活に役立つメンタルヘルス』が「毒親がよく言う7つの言葉【心にできる深い傷】」というタイトルで最新動画を公開。精神科医・臨床心理士・公認心理師である発言者が、親から発せられる無自覚な言葉が、子供の心にどれほど巨大な影響を残すのかを詳しく語った。
動画の冒頭から、「言われた瞬間、子供は、私は生きていていいのかな、と考えてしまいます」と強い言葉で、親の発言による子供の自己否定感や深刻なメンタルダメージについて解説。そもそも親の言葉は「本来、子供を育てる力がある」ものだとしつつも、毒親の言葉はその真逆であり、「子供の心を長く苦しめる、毒になることがある」と指摘した。
今回、発言者は実際に毒親が使いがちな7つの「危険ワード」を具体的に紹介。
1つ目は「他の家の子はちゃんとしているのに」で「比較によって子供に劣等感を植え付ける」ことが多く、大人になっても他人の顔色を常に気にするような癖が残るという。2つ目の「なんでそんなこともできないの?」は「子供の能力そのものを否定」してしまうため、挑戦心や自己効力感が損なわれやすい。
また、「兄弟はできているのに」といった“兄弟間比較”の言葉では、「自分は家族の中で価値が低い」と感じてしまうという。さらに「誰のおかげで飯が食えてると思ってるの?」「育ててやったんだから感謝しなさい」といった言葉は、恩を押し付けたり過剰な感謝を強制したりと、自己犠牲や罪悪感の根源になりやすい、と警鐘を鳴らした。
中でも極めて深刻なのが、「あなたのせいで○○になった」「あんたなんか生まなきゃよかった」といった存在否定ワード。「言われた瞬間、子供は、私は生きていていいのかな、と考えてしまいます」と発言者は繰り返し警告し、「心に深く傷を残し、何年たっても影響が消えない」とコメント。
動画の締めくくりとして発言者は「毒親の言葉は、目に見えない傷を残します。でも、その言葉が、あなたの本当の価値を決めるわけではありません」と断言。視聴者に向け「大切なのは、まず、そういう経験をした自分がいる、と認識してあげること」「今日、この動画を見ているあなたは、一人ではありません」と呼びかけ、共感し合うことで「回復の一歩になる」と強調した。最後に書籍【精神科医とカウンセラーが解きほぐす、自分では気づけない うつのケツロン】が楽天書籍カウンセラー部門で１位、Amazon書籍精神医学部門で２位を獲得し、感謝の意を伝えていた。
動画の冒頭から、「言われた瞬間、子供は、私は生きていていいのかな、と考えてしまいます」と強い言葉で、親の発言による子供の自己否定感や深刻なメンタルダメージについて解説。そもそも親の言葉は「本来、子供を育てる力がある」ものだとしつつも、毒親の言葉はその真逆であり、「子供の心を長く苦しめる、毒になることがある」と指摘した。
今回、発言者は実際に毒親が使いがちな7つの「危険ワード」を具体的に紹介。
1つ目は「他の家の子はちゃんとしているのに」で「比較によって子供に劣等感を植え付ける」ことが多く、大人になっても他人の顔色を常に気にするような癖が残るという。2つ目の「なんでそんなこともできないの?」は「子供の能力そのものを否定」してしまうため、挑戦心や自己効力感が損なわれやすい。
また、「兄弟はできているのに」といった“兄弟間比較”の言葉では、「自分は家族の中で価値が低い」と感じてしまうという。さらに「誰のおかげで飯が食えてると思ってるの?」「育ててやったんだから感謝しなさい」といった言葉は、恩を押し付けたり過剰な感謝を強制したりと、自己犠牲や罪悪感の根源になりやすい、と警鐘を鳴らした。
中でも極めて深刻なのが、「あなたのせいで○○になった」「あんたなんか生まなきゃよかった」といった存在否定ワード。「言われた瞬間、子供は、私は生きていていいのかな、と考えてしまいます」と発言者は繰り返し警告し、「心に深く傷を残し、何年たっても影響が消えない」とコメント。
動画の締めくくりとして発言者は「毒親の言葉は、目に見えない傷を残します。でも、その言葉が、あなたの本当の価値を決めるわけではありません」と断言。視聴者に向け「大切なのは、まず、そういう経験をした自分がいる、と認識してあげること」「今日、この動画を見ているあなたは、一人ではありません」と呼びかけ、共感し合うことで「回復の一歩になる」と強調した。最後に書籍【精神科医とカウンセラーが解きほぐす、自分では気づけない うつのケツロン】が楽天書籍カウンセラー部門で１位、Amazon書籍精神医学部門で２位を獲得し、感謝の意を伝えていた。
関連記事
生活に役立つメンタルヘルス「生きづらいのは“心の安全基地”がないからかも」―具体的な作り方を解説
生活に役立つメンタルヘルス「再発・増悪は忘れた頃にやってくる」うつ病の危険なタイミングを解説
精神科医・臨床心理士・公認心理師の生活に役立つメンタルヘルスが語る「自殺の直前に見せる危険サイン8つ」
チャンネル情報
このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/