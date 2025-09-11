サンリオ好き必見！アンドエスティが展開する「and ST」から、サンリオキャラクターズとの第6弾コラボアイテムが2025年10月1日（水）より登場します。ハローキティやマイメロディ、クロミなど大人気キャラクターとand STの人気9ブランドがタッグを組み、80型以上の多彩なラインナップに♡秋のおでかけや日常を彩る、心ときめくコレクションをぜひチェックしてみてください♪ GLOBAL WORK×ハローキ