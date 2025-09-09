9月9日は「重陽の節句」で「菊の節句」ともいわれています。スーパーの刺し身や旅館で提供されるお造りには、黄色い菊の花が添えられていることがあり、不思議に思ったことがある人は多いと思います。なぜ刺し身に菊の花が添えられているのでしょうか。また、この菊の花は食べても問題はないのでしょうか。オンライン料理教室やテレビ番組などで活躍する、料理インストラクターのいとえりさんに聞きました。刺し身に添えられて