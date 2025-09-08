県内の2025年7月の有効求人倍率は1.18倍と、前の月を0.01ポイント上回ったことが、徳島労働局のまとめでわかりました。徳島労働局によりますと、県内の2025年7月の有効求人数は1万5194人と、2024年の同じ月と比べて1.6％増えました。これに対し、2025年7月の有効求職者数は1万3463人と、前年の同じ月と比べ1.8％減りました。この結果、仕事を求める人1人に対する働き口の数、有効求人倍率は1.18倍となり、前の月を0・01ポイント上