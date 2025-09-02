イギリスで2023年に成立し段階的に施行されている「オンライン安全法」では、ポルノサイトを始めとした未成年が触れる可能性のある不適切なコンテンツにおいて、顔認識や銀行情報などでユーザーの年齢を確認することが義務付けられています。オンライン安全法に基づく年齢確認により、VPNサービスの利用者が10倍以上増加したほか、「年齢確認のルールを順守したサイトはトラフィックが減少し、無視したサイトはアクセスが急増する