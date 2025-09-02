パドレスとオリオールズのカードがスタート【MLB】パドレス ー オリオールズ（日本時間2日・サンディエゴ）オリオールズ・菅野智之投手が9月1日（日本時間2日）、パドレスのダルビッシュ有投手と再会を果たした。サンディエゴ特有の心地よい海風がそよぐぺトコパークで、2人は約15分間談笑した。メジャー打者の特徴をまだ把握しきれていない菅野は、ジェスチャーを交えながらバット軌道や自身のフォームなどについてベテランの