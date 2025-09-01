アフガニスタンで起きた地震の死者はさらに増え、およそ250人にのぼっています。アフガニスタンで日本時間のきょう未明に起きたマグニチュード6.0の地震で、現地メディアは地元の災害当局の話として、およそ250人が死亡したと報じました。500人以上がけがをしたとしています。いまだに数百人ががれきの下におり、救助活動が続いているとしていて、犠牲者はさらに増えるおそれがあります。