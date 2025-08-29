モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年9月10日（水）〜11月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、「メンチカツチーズバーガー」を期間限定で新発売します。同時に、「月見フォカッチャ」と「バーベキューフォカッチャ」も復活販売する。■ボリューム感を重視した「メンチカツチーズバーガー」モスバーガーは日本で生まれたハンバーガーチェーンとして、季節に合わせた商品を提供してい