2025年8月26日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国が大規模な石炭火力発電所の建設を続けていることを報じた。記事は、中国の再生可能エネルギー導入が記録的なペースで進んでおり、今年1〜6月だけで新たに212ギガワット（GW）の太陽光発電設備が導入されたと紹介。これは2024年末時点での米国の太陽光発電の総設備容量を上回る規模だと伝えた。その一方で、エネルギー・クリーン