数年前まではアップルやサムスンと並ぶハイエンドなスマートフォンを世界中で販売していたファーウェイ。今では日本でもあまり知られない存在になっているが、実は海外ではものすごいカメラを搭載したモデルを販売している。今回紹介する『Pura 80 Ultra』は世界初の望遠カメラ機構を搭載、本格的なデジカメを凌ぐ写真や動画の撮影もできる製品だ。 （関連：【画像あり】独特なトライアングルがある製品とズー